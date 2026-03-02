La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió un comunicado de suma urgencia para todos los sanjuaninos. Se informa que para la noche de este lunes 2 de marzo y la madrugada del martes 3 de marzo, se espera la ocurrencia de tormentas y vientos fuertes que afectarán a gran parte del territorio provincial. La inestabilidad climática obligó a activar el Alerta Amarilla, por lo que se solicita a la población tomar los recaudos necesarios y evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario.

El fenómeno de tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes, afectará con mayor intensidad a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Asimismo, se prevé actividad eléctrica intensa, caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo para las zonas de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. Se estima que la precipitación acumulada podría oscilar entre los 25 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Publicidad

En paralelo a la inestabilidad, se esperan fuertes vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 km/h. La alerta subraya que las ráfagas pueden superar los 75 km/h. Se destaca una rotación prevista del viento hacia el sector sur. En tanto, para las zonas cordilleranas y el sur de San Juan, los vientos serán del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, complicando el panorama en las zonas altas.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la Dirección de Protección Civil recuerda a la ciudadanía los números de contacto para recibir asistencia inmediata: 103 (Protección Civil) o 911 (Emergencias). Se recomienda asegurar objetos en los techos y balcones, evitar circular por calles inundadas y no tocar cables caídos.

Publicidad

Recomendaciones a tener en cuenta en caso de precipitaciones abundantes:

En casa

Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).

Publicidad

Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

Use calzado aislante

Desenchufar los artefactos eléctricos.

No saque la basura.

Cierre y asegure las ventanas y puertas.

Mantenga las mascotas en lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

No transites por calles inundadas.

Ingresar a un lugar de resguardo.

En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad más de lo permitido.

No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.

No transites por calles anegadas.

Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.

Beber agua hervida o embotellada.

Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón.

No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

Permanecer a resguardo y procurar no salir.

Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.

Una vez que la tormenta terminó, verificar el estado de aquellos elementos más susceptibles como techos, cañerías o ventanas. Si se observan daños graves que puedan poner en riesgo tu vida o la de tus vecinos, ponerse en contacto con los entes oficiales.

Seguir atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

Mantener la calma: el ruido de las chapas y cristales golpeados puede asustar.

No frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad ya que este tipo de fenómenos reduce el nivel de adherencia de los neumáticos.

Es posible que el parabrisas o la luneta trasera se puedan dañar. De cualquier modo, los automóviles están preparados para esto, con cristales laminados, por lo cual no entrará granizo ni cristales, sino que se trizará.

Tener en cuenta que el granizo suele darse en una zona concreta, por lo cual es mejor continuar el recorrido con precaución.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.