En la noche del sábado pasado, antes del viaje del plantel hacia Mendoza, aparecieron dos pasacalles colocados en la Avenida Figueroa Alcorta frente al estadio Monumental, con mensajes dirigidos tanto contra los jugadores del primer equipo como contra la dirigencia de River Plate. La aparición de estas banderas se da en el contexto de la salida de Marcelo Gallardo como director técnico y la gestión para la próxima llegada de Eduardo Coudet al club.

Colgaron dos pasacalles enfrente del Monumental. (@PoliticaEnRiver)

Uno de los pasacalles llevaba la frase “No alcanza con tener plata, hay que jugar bien al fulbo”, un clásico del repertorio riverplatense que remite a una crítica a la gestión deportiva y al rendimiento del equipo en cancha. El otro cartel expresaba “Se olvidaron de Ramón”, en alusión al histórico entrenador Ramón Díaz, considerado por muchos fanáticos como una figura que debería haber sido evaluada para suceder a Gallardo.

Estas expresiones de descontento simbolizan el clima de tensión e insatisfacción de un sector de la hinchada frente a cómo se manejaron las últimas decisiones institucionales, en particular la sucesión del ciclo de Gallardo, que dejó el club tras varios años con logros destacados pero con resultados deportivos irregulares en el cierre.

La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, ya habría avanzado en las últimas horas para cerrar la llegada de Coudet como nuevo técnico, lo que generó más debate entre los hinchas sobre las prioridades del club y las figuras elegidas para conducir esta nueva etapa.

River Plate, en medio de estos acontecimientos, se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, en un partido que será dirigido interinamente por Marcelo Escudero mientras se espera la oficialización de Coudet.

Los pasacalles son un reflejo del malestar social en el entorno millonario, que no solo apunta a los resultados dentro de la cancha sino también a las decisiones estratégicas que marcan el rumbo de la institución tras la salida de una de las eras más emblemáticas de su historia moderna.