El método de 60 minutos para conocer tu piel y no fallar con el skincare

A menudo, "no siempre es tan fácil saber cuál es tu tipo de piel y muchas veces terminamos usando fórmulas que no se adaptan a las necesidades reales de nuestro cutis". Para resolver esta problemática, el dermatólogo Simón Scarano difundió una técnica sencilla que permite clasificar el rostro según la producción de sebo y el equilibrio de hidratación.

El especialista explicó que el primer paso del proceso es lavar el rostro con las manos y agua a temperatura ambiente. Posteriormente, se debe secar con una toalla limpia mediante pequeños golpecitos, sin frotar, y evitar la aplicación de cualquier producto como cremas o protectores durante una hora exacta para observar la reacción natural.

Publicidad

Según detalló Scarano, si tras ese tiempo se percibe brillo generalizado y aspecto oleoso, la piel es grasa; este tipo "produce un exceso de sebo", poros dilatados y tendencia a impurezas. Si se siente tirantez e incomodidad, se trata de piel seca, la cual "se caracteriza por la falta de hidratación". Por otro lado, "la piel mixta combina ambas características", presentando brillo en la zona T mientras las mejillas se sienten normales o resecas. Finalmente, "la piel normal está equilibrada: no es excesivamente grasa ni seca, tiene textura suave" y no muestra alteraciones tras la espera.

Identificar correctamente el cutis es el paso inicial para una rutina efectiva y para evitar errores comunes. Las pieles grasas o mixtas requieren limpiadores que regulen el sebo con ingredientes como niacinamida. En contraste, las pieles normales a secas responden mejor a fórmulas nutritivas con ácido hialurónico, glicerina y lípidos que ayudan a retener la hidratación.