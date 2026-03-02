Un motociclista murió este sábado por la tarde en Quilmes Oeste, tras chocar con una soga que había sido colocada en la vía pública para bloquear el tránsito por un corso barrial. El impacto le provocó una herida fatal en el cuello y falleció prácticamente en el acto.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida 12 de Octubre y calle 390, donde vecinos organizaban un desfile de murgas de manera independiente. Según relataron testigos, la soga había sido tensada para impedir el paso de vehículos durante la celebración de carnaval.

La víctima circulaba en moto junto a su hijo, que viajaba como acompañante. Al encontrarse con el obstáculo sin señalización visible, el conductor impactó de lleno contra la cuerda, lo que derivó en la dramática escena. El menor cayó al asfalto y sufrió heridas, por lo que debió recibir asistencia médica en el lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios, el evento no contaba con autorización municipal ni con un operativo formal de corte de tránsito. La soga no estaba correctamente señalizada ni había personal advirtiendo a los conductores sobre la interrupción de la circulación.

Tras la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo las actividades previstas para esa jornada sobre la Avenida 12 de Octubre. La zona quedó rápidamente vallada mientras trabajaban efectivos policiales y peritos. La Justicia investiga ahora las responsabilidades en torno a la colocación del elemento en la vía pública y las condiciones de seguridad del evento. Se busca determinar si existió negligencia en la organización del desfile y en el bloqueo del tránsito.