Eclipse lunar en San Juan 2026: horario y cómo ver la Luna de Sangre

San Juan vivirá un amanecer especial este martes 3 de marzo con la llegada del primer eclipse lunar de 2026. El fenómeno, denominado popularmente como “Luna de Sangre”, ocurre cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Según explica la NASA, esta alineación solo es posible durante la fase de Luna llena y es la que genera el característico tono rojizo que da nombre al evento. En diversas partes del mundo, la fase total —momento en que la Luna adquiere un color naranja intenso— tendrá una extensión de 58 minutos. No obstante, en el territorio sanjuanino la experiencia será más breve y de carácter parcial, con una hora de inicio prevista para las 06:50.

Este efecto visual se produce porque la Luna ingresa en la umbra, que es la zona más oscura de la sombra terrestre. Mientras esto sucede, parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra antes de alcanzar al satélite. En ese trayecto, los colores de onda corta, como el violeta y el azul, se dispersan con facilidad, mientras que los tonos de onda larga, como el rojo y el naranja, continúan su camino filtrados por la atmósfera. Asimismo, la intensidad de la coloración en la superficie lunar dependerá de qué tanta presencia de nubes o polvo haya en la atmósfera terrestre durante el fenómeno.

Aunque en San Juan no se podrá observar la totalidad del eclipse, el martes representará una oportunidad única para madrugar y contemplar de forma directa cómo la sombra de nuestro planeta comienza a cubrir la Luna en un espectáculo astronómico atractivo.