Uñas de arándano y limón: el diseño frutal que ya domina la moda

El nail art con estética foodie ha encontrado a su nuevo protagonista en el street style de este 2026. Tras la popularidad de las "lemon nails" y las "blueberry nails" por separado, la fusión de ambas frutas consolidó un fenómeno que mezcla dulzura, acidez, minimalismo y fantasía. Esta tendencia, que ya domina Instagram, Pinterest y TikTok, se basa en el contraste entre el azul profundo del arándano y el amarillo cítrico del limón.

Las propuestas varían desde dibujos delicados sobre bases neutras, blancas o lechosas hasta versiones audaces con fondos pastel y efectos glossy. Los diseños suelen incluir pequeñas ilustraciones frutales, flores blancas y hojas verdes, coronadas con un acabado de gel ultra brillante. Para quienes buscan vanguardia, se incorporan detalles 3D con volumen que imitan la textura de la fruta o técnicas de French invertida en amarillo.

Las variantes más sofisticadas incluyen acentos azules en una sola uña o diseños alternados, donde una mano resalta los tonos berry y la otra los cítricos. Esta manicura, favorita de la Gen-Z, es ideal para la temporada primavera-verano, vacaciones y festivales por su espíritu alegre y versátil. Finalmente, estos diseños combinan a la perfección con prendas en tonos pastel, vestidos floreados, denim claro y outfits blancos.