Alfonsín: "Si yo hubiera sido gobernador hubiera presentado un proyecto como el de Kicillof"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex diputado nacional radical Ricardo Alfonsín aseguró hoy que si él fuera gobernador bonaerense "hubiera presentado un proyecto de ley impositiva como el que presentó inicialmente Axel Kicillof" y advirtió que las modificaciones incluidas por Juntos por el Cambio a la iniciativa "le quitaron equidad" a la propuesta.



En declaraciones a radio Provincia, el dirigente radical analizó hoy que la propuesta original que envió Kicillof a la Legislatura "no establecía un aumento en el impuesto inmobiliario, sino una actualización".



Esta semana, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto impositivo 2020, con modificaciones introducidas por la oposición en el Senado en el impuesto inmobiliario urbano y la alícuota de las actividades portuarias, entre otras.



"La ley se proponía conservar el poder adquisitivo que tenían estos impuestos el año anterior. Para actualizar se utilizó un criterio central que es el de la equidad, según la capacidad productiva", describió Alfonsín.



Asimismo, apuntó que, a su modo de ver, las modificaciones introducidas por Juntos por el Cambio antes de ayer "le han quitado equidad" a esa propuesta.



"Si yo hubiera sido gobernador, lo digo con mucha franqueza porque a nadie le gusta ni siquiera actualizar impuestos, hubiera presentado un proyecto como el que se presentó inicialmente", acotó.



En ese tono, destacó que "las modificaciones representan 10 mil millones de pesos menos, que podían haber sido destinados a salud y educación".



Así, el ex legislador manifestó que él "hubiera tenido una posición distinta" y dijo desconocer los motivos por los cuales el radicalismo "planteó objeciones a las tasas de los que tienen mayor capacidad contributiva".



En otro orden, en declaraciones radio Futurock, Alfonsín volvió a respaldar la gestión del presidente Alberto Fernández, habló de la posibilidad de una coalición entre radicales y peronistas y no descartó abandonar la orgánica de la UCR, si su partido insiste en "seguir sometida al PRO", en el marco de la alianza Juntos por el Cambio, que también integra la Coalición Cívica.



"Alberto me quería dentro del Gobierno, me ofreció un cargo; fue muy generoso conmigo. Yo le dije que puedo ser más útil desde la oposición", declaró el ex diputado nacional, que insistió en sus elogios a Kicillof, a quien definió como un "cuadrazo" político.



En un nuevo guiño al Ejecutivo nacional, Alfonsín sostuvo que "la UCR se siente más identificada con las ideas de Alberto que con las de Macri" y aseveró que "tranquilamente los radicales pueden integrar alianzas con peronistas".



En contexto, sostuvo que "si la UCR quiere seguir sometida al PRO" deberá ver qué hace.



Y, se preguntó: "¿Qué hago yo militando en un partido que no defiende las ideas históricas que siempre tuvo?"