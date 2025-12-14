Alianza se despidió del Torneo Regional Federal Amateur tras caer en la definición por penales frente a Atlético Argentino de Mendoza. El encuentro, disputado en cancha del Decano, terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario y en la serie, lo que obligó a definir la llave desde los doce pasos.

El conjunto lechuzo intentó imponer condiciones, pero se encontró con un rival ordenado que supo aguantar y llevar la serie a la definición. El empate sin goles reflejó el desarrollo del juego, donde predominó la tensión y el cuidado defensivo por sobre el riesgo ofensivo.

Desde el punto penal, el equipo mendocino fue más efectivo. Atlético Argentino acertó tres de sus ejecuciones, mientras que Alianza solo pudo convertir una, lo que selló el 3-1 definitivo y la eliminación del conjunto sanjuanino ante su gente.

De esta manera, el elenco de Mendoza avanzó a la siguiente instancia del certamen, donde se enfrentará a FADEP. Mientras que Alianza cerró su participación en el Regional Federal Amateur, dejando pasar una oportunidad importante jugando como local y con la ilusión intacta de seguir avanzando.