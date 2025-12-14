La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los montos definitivos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a diciembre de 2025, que incluyen un aumento del 2,3% basado en la inflación de octubre y el complemento de la Tarjeta Alimentar.

Este ajuste se aplica conforme a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que regula las actualizaciones mensuales de las prestaciones sociales. De este modo, las familias que reciben la AUH percibirán un importe mayor en el último mes del año, aunque ANSES retendrá el 20% del total hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad, que se encuentren en situaciones como desocupación, trabajo no registrado, empleados domésticos o monotributistas sociales. El solicitante debe ser argentino o extranjero con residencia mínima de dos años en el país.

Para diciembre, el valor de la AUH se estableció en $122.467 por hijo, pero se pagará un 80% directo, equivalente a $97.974, mientras que el 20% restante ($24.493) se liberará tras entregar la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total asciende a $398.697, con un pago mensual de $318.957,60 y la retención de $79.739,40.

La Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente en la misma cuenta de la AUH, ofrece los siguientes montos según la cantidad de hijos:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Estos fondos sólo pueden utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas mediante tarjeta de débito, sin opción de retiro en efectivo.

Así, el total que percibirán las familias en diciembre será:

Con un hijo: $150.224 (AUH más Tarjeta Alimentar)

Con dos hijos: $277.884 (dos AUH más Tarjeta Alimentar)

Con tres hijos: $401.984 (tres AUH más Tarjeta Alimentar)

Además, el Complemento Leche 1000 Días brinda un apoyo adicional de $42.711 por cada hijo menor de tres años. La presentación de la Libreta AUH permite la recuperación del 20% retenido, con un tope máximo de $165.000 por hijo, tras acreditar los certificados correspondientes.