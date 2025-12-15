Una situación de maltrato animal generó alarma en Caucete y motivó un rápido accionar para proteger a un ave silvestre que se encontraba en peligro. El hecho ocurrió en una zona transitada del departamento, donde vecinos advirtieron la presencia de un jote que permanecía en el suelo, sin posibilidad de alejarse por sus propios medios.

La preocupación creció cuando se observó que el ave estaba siendo atacada con piedras por menores, una conducta que ponía seriamente en riesgo su vida. Ante este escenario, un joven que presenció la situación decidió intervenir para frenar las agresiones y evitar un desenlace peor.

Tras comprobar que el jote no podía volar ni desplazarse, el joven optó por trasladarlo hasta una dependencia policial con el objetivo de que recibiera asistencia y quedara bajo resguardo. Una vez en el lugar, efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron aviso a las autoridades con competencia en materia ambiental.

Minutos más tarde, personal especializado se hizo presente para evaluar el estado del animal y definir los pasos a seguir. Luego de una primera revisión, se resolvió su traslado a un espacio destinado al cuidado y la protección de fauna silvestre, donde quedó bajo observación.

Según publicó Infocaucete, el jote será sometido a distintos controles para determinar si presenta lesiones producto de las agresiones y si se encuentra en condiciones de recuperarse plenamente. En función de los resultados, se evaluará la posibilidad de su reinserción en el entorno natural.

Desde los organismos que intervinieron en el rescate destacaron que este tipo de episodios no son aislados y remarcaron la necesidad de reforzar la concientización sobre el respeto y el cuidado de la fauna autóctona. Recordaron, además, que las aves silvestres cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema y que su maltrato constituye una práctica reprochable.

La intervención a tiempo permitió, en este caso, preservar la vida del ave y encauzar la situación por los canales correspondientes, evitando mayores consecuencias y reforzando la importancia del compromiso ciudadano ante hechos de este tipo.