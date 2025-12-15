El San Juan Lawn Tennis Club volvió a escribir una página dorada en el tenis provincial al consagrarse campeón del Torneo Interclubes, certamen organizado por la Federación Sanjuanina de Tenis, y retener la copa tras una destacada actuación colectiva a lo largo de toda la competencia.

La definición del torneo se vivió el sábado 13 de diciembre en una jornada cargada de emoción, con partidos vibrantes y resultados que fueron modificando las posiciones minuto a minuto. El nivel mostrado por los distintos clubes ratificó la jerarquía del Interclubes como una de las competencias más importantes del calendario deportivo sanjuanino.

El medallero general reflejó la solidez del Lawn Tennis, que logró cuatro medallas de oro para quedarse con el primer puesto. Banco Hispano finalizó como escolta con tres preseas doradas, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) completó el podio al obtener una medalla de oro.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en las instalaciones del propio San Juan Lawn Tennis Club, en un clima de festejo y reconocimiento al esfuerzo de todos los equipos participantes, jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos.

Tras la consagración, el presidente de la institución, Gustavo Usin, destacó el trabajo en equipo y el compromiso sostenido a lo largo del torneo. Además, subrayó el acompañamiento permanente de socios y familias, factores clave para alcanzar un nuevo logro deportivo.

De cara al futuro, desde el club ya anticiparon una preparación intensiva durante el año 2026, con el objetivo de volver a ser protagonistas y defender el título en la próxima edición del Torneo Interclubes, que reúne a los equipos de todos los clubes de San Juan.