El Gobierno nacional anunció que avanzará con la licitación para la concesión del predio de Tecnópolis, con el objetivo de que pase a ser administrado bajo un esquema de inversión privada. La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el proceso se iniciará este lunes y marcará un cambio de rumbo en la gestión del emblemático espacio cultural y científico.

“El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio, históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista, pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, expresó Adorni a través de sus redes sociales.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la iniciativa busca reducir el gasto público y garantizar la sustentabilidad del predio, que durante años dependió de fondos del Estado para su mantenimiento y funcionamiento. En ese sentido, la concesión permitirá que empresas privadas se hagan cargo de la gestión, inversión y explotación del espacio, manteniendo su perfil de centro de eventos, exposiciones y actividades culturales.

Tecnópolis, ubicado en Villa Martelli, fue inaugurado en 2011 y se consolidó como uno de los parques temáticos más grandes de América Latina, con propuestas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la cultura y el entretenimiento. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que su funcionamiento generó un déficit constante que ahora buscan revertir.

La licitación establecerá las condiciones para la concesión, los plazos y las obligaciones del futuro operador privado, con la premisa de que el predio continúe activo pero sin requerir financiamiento estatal. Desde Casa Rosada remarcan que la medida se enmarca en la política de reducción del gasto público y reorganización del rol del Estado impulsada por la actual administración.

En los próximos días se conocerán más detalles sobre el pliego licitatorio y el alcance del proceso, que promete abrir un nuevo capítulo en la historia de Tecnópolis y redefinir su funcionamiento de cara al futuro.