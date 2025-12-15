Durante la madrugada en la ruta 40, a la altura de San Rafael, Mendoza, una furgoneta que transportaba a miembros de un grupo religioso sufrió un vuelco, dejando un saldo de 14 personas heridas.

Entre los afectados, un niño de 12 años se encuentra en estado grave tras sufrir múltiples fracturas. El menor viajaba acompañado por su madre y fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones.

El grupo religioso había partido desde la provincia de Buenos Aires con destino a un retiro espiritual en Mendoza cuando ocurrió el accidente. Según los primeros informes, el conductor perdió el control del vehículo debido al mal clima, lo que provocó que la furgoneta volcara y terminara fuera de la ruta.

Las autoridades indicaron que el conductor, quien también resultó lesionado, fue detenido mientras se investiga su posible responsabilidad en el siniestro. Además del menor en estado crítico, cuatro personas presentan heridas graves y permanecen bajo observación en diferentes centros médicos de la región.

Desde la comunidad religiosa manifestaron su conmoción ante el hecho, agradecieron la pronta respuesta de los equipos de emergencia y solicitaron cadenas de oración por la recuperación de los heridos.

Actualmente, la Policía y la Justicia continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del vuelco. Se ordenaron peritajes para evaluar el estado mecánico de la furgoneta y esclarecer los motivos del accidente.