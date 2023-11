Este miércoles la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en el conocido local de cambio de divisas extranjeras, que funciona en calle General Acha 52 sur, entre Libertador y Laprida, ex Cambio Santiago.

El procedimiento comenzó a las 14 horas con un mandato de la Justicia Federal, siguiendo con la disposición del Juzgado en lo Penal Económico nacional, para detectar cuevas financieras que pudieran estar operando con moneda norteamericana o de otros países de manera ilegal, sin la fiscalización y control del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La comercialización de divisas sin la habilitación del BCRA incurre en el delito de lavado de activos, que establece penas del Código Penal Argentino.

El allanamiento en el local que sería una sucursal de la conocida firma Western Union, por una gráfica precaria colocada en su fachada, fue revisada por los efectivos federales en busca de divisas cuyo origen no pudiera ser debidamente declarado.

En el local los uniformados secuestraron varias máquinas contadoras de dinero, algo de dinero en pesos, y unos que otros billetes de valores extranjeros, pero nada de moneda norteamericana, que es lo que dio inicio a nivel nacional estos operativos, tras la escalada del dólar, post elecciones PASO, cuando hubo una corrida cambiaria que elevó considerablemente el precio de la moneda norteamericana informal en la City porteña y el resto del país.

El operativo se extendió por algunas horas en busca de las divisas estadounidenses comercializadas, para ello los uniformados solicitaron a los empleados que coloquen todo el dinero existente para su conteo en el piso del salón, para luego ser ensobrado y lacrado para ser trasladado a sede judicial. Cabe mencionar que no hubo detenidos.

Llamó la atención que a pesar de que en San Juan es habitual ver largas filas de personas esperando comprar divisas norteamericanas, justo en la fecha del allanamiento, no se hubieran encontrado dólares en el principal local conocido de venta del billete verde en San Juan, ya que no se ve la divisa estadounidense en lo que está exhibido en el piso del local.

La investigación y el resultado del allanamiento se encuentra bajo secreto de sumario, según indicaron las fuentes consultadas por DIARIO HUARPE, quienes no pudieron brindar mayores datos de lo actuado, justamente por el estado sumarial de la causa, que tiene mandato nacional.

Cambio Santiago cerró sus sucursales en la provincia de Mendoza en el mes de septiembre del año 2021, y en la provincia de San Juan, azotados por la falta de divisas y la no llegada de turistas al país, situación generada por la pandemia. Esto llevó a la firma, que es una sociedad anónima, a no continuar trabajando, además de no ser un operador oficial habilitado por el BCRA desde el 21 de septiembre de 2021.

Por lo bajo los efectivos que estuvieron a cargo del allanamiento indicaron que lo secuestrado en la oficina de cambio, no es comprometedor o probatorio para la causa que se investiga.