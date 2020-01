Almagro goleó en amistoso a Deportivo Malvinas

Almagro goleó hoy a Deportivo Malvinas, de la Liga Escobarense de fútbol, por 3-0, en ensayo de preparación jugado en cancha de Deportivo América, en José C. Paz, previo a la reanudación oficial de la competencia en el torneo de la Primera Nacional.



El conjunto dirigido por Gastón Esmerado ejecutó una lógica diferencia sobre un combinado regional, que participa del denominado Federal C.



Los goles del elenco 'tricolor' fueron obra de Lucas Wilchez, en el primer período, más Juan Manuel Martínez y Román Martinángeli, en el segundo.



Almagro formó con Christian Limousín; Gonzalo Jaque, Nicolás Arrechea, Norberto Paparatto y Ramiro Arias; Maximiliano Rueda, Lucas Bossio y Darío Bottinelli; Wilchez; Juan M. Martínez y Jonathan Torres



Luego ingresaron Luis Vila por Torres, Horacio Ramírez por Limousín, Martinángeli por Wilchez y José Méndez por Bottinelli, respectivamente.



A primera hora, un combinado alternativo del 'Tricolor' no tuvo piedad con Estudiantes de Paraná, al que le endosó un humillante 11-0.



Los goles de Almagro en este cotejo fueron obra de Agustín Coscia (4), Méndez, Martinángeli, Ezequiel Denis (2), Nicolás Capovila y Jonathan Torres (2).



El conjunto de José Ingenieros reanudará la competencia durante el primer fin de semana de febrero enfrentándose al líder de la zona B, San Martín de Tucumán, en partido válido por la 16ta. Fecha.