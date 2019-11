Alquileres: Comparativo entre la legislación actual y el dictamen de comisión firmado en Diputados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las siguientes son las principales diferencias entre la legislación actual y el dictamen emitido hoy por la comisión de Legislación General, sobre la Ley de Alquileres.



-Duración del contrato



Actual: Mínimo de dos años.



Dictamen: Mínimo de tres años.







-Actualización del valor del alquiler



Actual: No se permite la indexación, aunque los aumentos se pactan por lo general teniendo en cuenta la inflación, pero sin un parámetro generalizado, y cada seis meses.



Dictamen: El alquiler se actualizará anualmente según una fórmula mixta oficial, que se compondrá en partes iguales por inflación y por índice de salarios.







-Rescisión del contrato por parte del inquilino



Actual: Si el inquilino desea irse anticipadamente, sin importar cuándo, debe pagar una indemnización al propietario.



Dictamen: Si el inquilino desea irse anticipadamente y lo hace hasta tres meses antes de finalizar el contrato, no pagará indemnización.







-Garantía



Actual: Otro inmueble; para acceder a la vivienda, el inquilino debe presentar como garante a un tercero propietario.



Dictamen: Se crea un abanico de posibles garantías: además de otro inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del inquilino (recibo de sueldo, al que puede sumarse el del o la cónyuge, o certificado de ingresos).







-Comisión inmobiliaria



Actual: La paga el inquilino, o bien el inquilino y el propietario.



Dictamen: El proyecto no establece nada al respecto. Este punto quedará sujeto a las leyes provinciales.







-Juicios por desalojo



Actual: Hay procedimientos judiciales ordinarios de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato que suelen ser lentos, salvo provincias que los abreviaron.



Dictamen: Deberá sustanciarse por el proceso más expeditivo que tenga cada provincia, no por el proceso ordinario, que suele ser lento.







-Depósito



Actual: Hay inmobiliarias que exigen dos meses de alquiler.



Dictamen: Será solamente un mes de depósito como máximo y el monto no podrá ser mayor equivalente al primer mes de alquiler.







Expensas:



-Actual: Se estila que las ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias, el propietario. Aunque hay contratos que establecen que ambas corren por cuenta del inquilino.



-Dictamen: Las ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias, el propietario, y si hubiera algún gasto extraordinario que el consorcio incluya dentro de las ordinarias, también deberá correr por cuenta del propietario. Por ejemplo: el consorcio decide pintar el edificio y no cuenta ese gasto como extraordinario: deberá afrontarlo el propietario, no el inquilino.