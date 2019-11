Alza de estafas virtuales y un ransomware más extorsivo, entre las ciberamenazas 2020 para Argentina

POR AGENCIA TÉLAM

Un tipo de ransomware "más extorsivo", en el que atacantes piden a la víctima un rescate económico a cambio de no filtrar públicamente su información secuestrada, y un alza del phishing (estafas con suplantación de identidad), figuran entre las ciberamenazas pronosticadas para Argentina 2020 por una empresa de seguridad informática.



"El tema de ransomware en Argentina es importante, y la novedad ahora es que los atacantes no solo le van a pedir a la víctima un rescate económico para devolverle los archivos de su computadora sino también para no hacerlos públicos, es decir se va a volver más extorsivo", explicó a Télam Santiago Pontiroli, analista de seguridad de Kaspersky.



Esa compañía presentó hoy su panorama de ciberamenazas pronosticadas para América Latina en 2020, entre las que aún persisten las campañas de desinformación o "fake news" en redes sociales, y la posibilidad de que surjan novedades en ataques a instituciones financieras vinculadas con los movimientos migratorios de personas en la región por diferentes causas.



Este último escenario "traerá nuevos desafíos, incluso para los países donde el crimen cibernético de alto perfil ha sido casi inexistente", añadió.



Dentro de los pronósticos para la región, Pontiroli distinguió que en Argentina continuarán las campañas de desinformación "no solo en relación con las elecciones, sino también sobre la influencia de la opinión pública en lo referente a un producto o alguna persona popular en los medios".



"Hoy en día es muy fácil poder contratar un servicio para influenciar en las redes sociales, y creemos que en 2020 va a ser todavía más fácil y que va a quedar en evidencia alguno de los grupos que vende este tipo de servicios a terceros", sostuvo el analista.



En este sentido, hipotetizó con que se puede "dar a nivel regional o local" una situación similar a lo que ocurrió en 2018 con la consultora británica Cambridge Analytica, caso por el que el mes pasado Facebook acordó con el Reino Unido, por su rol, el pago de una multa de 500 mil libras (por la violación de la ley de protección de datos).



Pontiroli también distinguió que dentro del pronóstico local seguirán en alza las campañas de phishing, un tipo de ataque que "crece año tras año".



En Argentina se cometieron más de un millón y medio de ataques de phishing en 2019 (4.509 al día), y el país se ubica en el puesto 23 del ránking global de este tipo de ataques, según cifras de la citada empresa de ciberseguridad.



Si bien la razón por la que este tipo de ataque predomina en el país aún no está definida, el analista sugirió que puede ser "porque hoy en día es de las formas más masivas y fáciles de conseguir credenciales, y de robar accesos a cuentas bancarias, a sitios de redes sociales o de subastas como Mercado Libre, Mercado Pago".



Otro de las ciberamenazas para América Latina, y en particular para Argentina, será un resurgimiento del ransomware con ataques más dirigidos y la novedad de que "serán más extorsivos", describió Pontiroli.



"Lo que creemos que va a pasar es que alguien va infectar tu computadora, va a conseguir tus archivos, tus fotos, tus documentos y te va a decir 'si no me pagás voy a hacerlos públicos'", subrayó.



A nivel regional, también se pronostica el robo de credenciales relacionadas con sitios de entretenimiento: "Con la creciente popularidad de servicios de streaming (Netflix, Spotify, Steam) y el lanzamiento de nuevos servicios (Disney+, HBO Max), es claro que este tipo de delito aumentará, ya que las credenciales vendidas en mercados ilegales serán un bien de cambio entre los ciberdelincuentes", describió.



También continuarán las estafas relacionadas con el bitcoin, el aumento de ataques a instituciones financieras, y un incremento "de ataques de chantaje dirigidos a empresas y grandes corporaciones, debido a la adopción de nuevas legislaciones para penalizar los incidentes de fuga de datos", segùn los pronósticos.



En Argentina se cometieron en lo que va de 2019 cerca de 25 millones de ataques de malware (un crecimiento del 26% internanual), lo que se traduce en 160.000 usuarios afectados.



En cuanto al ránking global de países donde más usuarios son afectados por malware, el país se ubica en la posición 59, mientras que los primeros lugares son ocupados por Rusia, Alemania y Brasil, según cifras de la compañía.