San Juan atraviesa un año marcado por reiteradas amenazas de bomba que obligaron a la evacuación de escuelas, oficinas públicas y hasta espectáculos. Desde marzo hasta septiembre se contabilizaron 17 episodios, con diferentes responsables identificados, entre ellos menores de edad y adultos que enfrentan causas judiciales.

El primer caso se registró el 6 de marzo y alertó a los sanjuaninos, cuando un llamado anónimo obligó a activar el protocolo en el Centro Cívico. Dos meses después, el 19 de mayo, la amenaza llegó al colegio María Auxiliadora, protagonizada por un adolescente de 14 años.

En junio, se sucedieron varios episodios: el 3 de junio en el Hospital Rawson, donde imputaron a una bioquímica; el 4 de junio, en tres escuelas de la provincia; el 7 de junio, otra vez en el Centro Cívico, con un menor de 13 años señalado; el 9 de junio, en la escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson, con un menor de 12 años como autor; el 11 de junio, en la escuela Enrique Mosconi; y el 30 de junio, en la escuela Boero, donde dos alumnos mayores de edad fueron detenidos y multados con $4 millones.

El mes de agosto comenzó con un episodio de gran repercusión: el 1 de agosto, durante el show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni, un hombre de 74 años fue detenido en Rivadavia por la amenaza y condenado a pagar $10.000. Luego, el 20 de agosto, el Centro Cívico volvió a ser evacuado. El 26 de agosto, un llamado anónimo obligó a desalojar varias escuelas agrotécnicas, mientras que el 27 de agosto fue la escuela Augusto Pulenta de San Martín la que quedó bajo protocolo.

Septiembre también mostró una seguidilla: el 4 de septiembre, hubo múltiples avisos, dos en el Centro Cívico y otro en la escuela Doctor Pablo Ramella, en Rawson. El 12 de septiembre, la alerta llegó al Penal de Chimbas. El 15 de septiembre, una escuela en Calingasta debió ser evacuada, y al día siguiente, el 16 de septiembre, el Centro Cívico fue desalojado por quinta vez en lo que va del año.

Con este panorama, 2025 suma 17 amenazas de bomba en San Juan, distribuidas entre escuelas, el Centro Cívico, hospitales, recitales y el penal de Chimbas. En varios casos los autores fueron adolescentes, mientras que en otros los responsables enfrentan imputaciones judiciales.

Amenazas de bomba en San Juan: una por una