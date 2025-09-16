Provinciales > Una por una
Amenazas de bomba en San Juan: 17 casos en lo que va de este 2025
POR REDACCIÓN
San Juan atraviesa un año marcado por reiteradas amenazas de bomba que obligaron a la evacuación de escuelas, oficinas públicas y hasta espectáculos. Desde marzo hasta septiembre se contabilizaron 17 episodios, con diferentes responsables identificados, entre ellos menores de edad y adultos que enfrentan causas judiciales.
El primer caso se registró el 6 de marzo y alertó a los sanjuaninos, cuando un llamado anónimo obligó a activar el protocolo en el Centro Cívico. Dos meses después, el 19 de mayo, la amenaza llegó al colegio María Auxiliadora, protagonizada por un adolescente de 14 años.
En junio, se sucedieron varios episodios: el 3 de junio en el Hospital Rawson, donde imputaron a una bioquímica; el 4 de junio, en tres escuelas de la provincia; el 7 de junio, otra vez en el Centro Cívico, con un menor de 13 años señalado; el 9 de junio, en la escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson, con un menor de 12 años como autor; el 11 de junio, en la escuela Enrique Mosconi; y el 30 de junio, en la escuela Boero, donde dos alumnos mayores de edad fueron detenidos y multados con $4 millones.
El mes de agosto comenzó con un episodio de gran repercusión: el 1 de agosto, durante el show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni, un hombre de 74 años fue detenido en Rivadavia por la amenaza y condenado a pagar $10.000. Luego, el 20 de agosto, el Centro Cívico volvió a ser evacuado. El 26 de agosto, un llamado anónimo obligó a desalojar varias escuelas agrotécnicas, mientras que el 27 de agosto fue la escuela Augusto Pulenta de San Martín la que quedó bajo protocolo.
Septiembre también mostró una seguidilla: el 4 de septiembre, hubo múltiples avisos, dos en el Centro Cívico y otro en la escuela Doctor Pablo Ramella, en Rawson. El 12 de septiembre, la alerta llegó al Penal de Chimbas. El 15 de septiembre, una escuela en Calingasta debió ser evacuada, y al día siguiente, el 16 de septiembre, el Centro Cívico fue desalojado por quinta vez en lo que va del año.
Con este panorama, 2025 suma 17 amenazas de bomba en San Juan, distribuidas entre escuelas, el Centro Cívico, hospitales, recitales y el penal de Chimbas. En varios casos los autores fueron adolescentes, mientras que en otros los responsables enfrentan imputaciones judiciales.
Amenazas de bomba en San Juan: una por una
- 6 de marzo: Centro Cívico de San Juan: el audio de la llamada de amenaza de bomba
- 19 de mayo: En el colegio María Auxiliadora. El autor tenía 14 años y quedó a disposición de la Justicia de Menores, sin condena formal.
- 3 de junio: Amenaza de bomba en el Rawson, en donde la llamada salió de adentro del hospital. Imputaron a la bioquímica responsable de la amenaza.
- 4 de junio: Finalmente, evacuaron tres escuelas por una amenaza de bomba en San Juan.
- 7 de junio: Otra amenaza de bomba en el Centro Cívico, en donde un menor de 13 años fue el responsable.
- 9 de junio: Evacuaron la escuela Eugenia Belín Sarmiento de Rawson por una amenaza de bomba realizada por un menor de 12 años.
- 11 de junio: La amenaza de bomba a la Escuela Enrique Mosconi, donde el llamado fue hecho por un adolescente de 13 años.
- 30 de junio: Una amenaza de bomba en la escuela Boero terminó con dos alumnos mayores de edad detenidos que debieron pagar $4.000.000 en cuotas.
- 1 de agosto: Una amenaza de bomba en el Show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni. El autor, de 74 años, Juan Carlos Salem, fue detenido en su casa en Rivadavia. Fue condenado a prisión en suspenso por tres años y debió abonar una multa de $10.000.
- 20 de agosto: Una amenaza de bomba en el Centro Cívico terminó con el edificio evacuado.
- 26 de agosto: Amenaza de bomba en "una escuela agrotécnica" que llevó a la evacuación de varias escuelas agrotécnicas de San Juan
- 27 de agosto: Amenaza de bomba en la escuela Secundaria Augusto Pulenta, ubicada en Villa Don Bosco, en San Martín
- 4 de septiembre: Amenaza de bomba en el Centro Cívico, primero se hizo un llamado alertando de un artefacto explosivo y otro diciendo que estaba en el segundo piso.
- 4 de septiembre: Amenaza a una escuela Secundaria Doctor Pablo Ramella en Rawson, mientras las autoridades aún evaluaban la situación en el Centro Cívico, llegó un segundo aviso: otra amenaza de bomba en la escuela rawsina.
- 12 de septiembre: Una amenaza de bomba alteró el Servicio Penitenciario Provincial.
- 15 de septiembre: Amenaza de bomba en una escuela La Capilla, ubicada en Villa Calingasta.
- 16 de septiembre: Amenaza de bomba en el Centro Cívico.