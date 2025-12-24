En el debut de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, Argelia debutó con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Sudán, desplegando un juego ofensivo que lo posiciona como uno de los candidatos a avanzar en el Grupo C y dejando en alerta a selecciones como la Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, que observa de cerca el desempeño de sus posibles rivales.

El equipo liderado por el estratega Djamel Belmadi mostró superioridad en todas las zonas del campo, con control del balón y profundidad en ataque, lo que se tradujo en tres goles que sentenciaron el resultado antes del complemento.

La selección de Sudán intentó responder con orden defensivo y contragolpes, pero la efectividad de los delanteros argelinos y la fluidez ofensiva terminaron por complicar cualquier intento de sorpresa. La victoria deja a Argelia encabezando momentáneamente el grupo con una diferencia de goles favorable, un factor clave de cara a avanzar a la siguiente fase.

La CAN 2025, que reúne a las principales selecciones del continente africano, otorga plazas para torneos internacionales y representa una vitrina para talentos emergentes. Equipos tradicionales de la competencia, como Senegal, Nigeria y Marruecos, también han mostrado su poderío, pero el contundente triunfo de Argelia ante Sudán destaca por la claridad con la que fue construido.

Con este resultado, Argelia se aferra a una posición fuerte en el Grupo C y se perfila como uno de los rivales a tener en cuenta en la etapa de grupos, en el marco de un torneo que se juega en sede compartida y con expectativas altas por parte de los aficionados y analistas.