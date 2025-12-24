Belén, la ciudad bíblica considerada el lugar de nacimiento de Jesús, celebra por primera vez en más de dos años una Navidad festiva con luces, mercados navideños y actos tradicionales, tras un período en el que las celebraciones fueron canceladas o atenuadas debido a la guerra entre Israel y grupos armados en la Franja de Gaza que comenzó en octubre de 2023.

La reactivación de las festividades fue posible en gran parte por una tregua frágil que ha permitido cierto alivio en la región, aunque el conflicto aún genera tensiones y dificultades humanitarias, especialmente en Gaza.

Las decoraciones navideñas, incluida la tradicional iluminación del gran árbol en la Plaza del Pesebre frente a la Iglesia de la Natividad, regresaron después de dos años de ausencia, convirtiéndose en un símbolo de “esperanza y luz” para los habitantes y las familias reunidas.

Miles de personas, entre residentes y visitantes, acudieron a la plaza central para las festividades, con desfiles, música y cánticos que marcaron la víspera de Navidad, en un ambiente que contrasta con los años anteriores, en los que la ciudad optó por celebraciones discretas o prácticamente nulas debido al conflicto.

Aunque la guerra dejó profundas huellas en la economía local (con el turismo y el comercio marcadamente afectados y una alta tasa de desempleo en la región) la vuelta de las celebraciones representa un impulso simbólico y espiritual para los residentes, que buscan recuperar parte de la normalidad perdida.

Las autoridades religiosas y civiles hicieron hincapié en que esta Navidad no solo es una festividad religiosa sino también un mensaje de resiliencia y unidad en un contexto en el que muchas familias palestinas siguen enfrentando dificultades diarias.