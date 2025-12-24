La aerolínea Flybondi vuelve a ser foco de fuertes críticas y denuncias por parte de sus pasajeros, esta vez en un contexto especialmente sensible: la víspera de la Navidad. Cancelaciones y demoras de último momento provocaron que numerosas personas no pudieran viajar para reencontrarse con sus familias, generando malestar e indignación en redes sociales.

Si bien los inconvenientes operativos no son una novedad para la empresa, las reiteradas reprogramaciones y cancelaciones se transformaron en un problema recurrente que afecta con mayor impacto durante fechas especiales. En las últimas horas, usuarios expresaron su enojo en la red social X, denunciando cambios de horarios sin previo aviso, falta de alternativas de vuelo y una atención al cliente prácticamente inexistente.

Publicidad

Entre los reclamos, un pasajero relató que la empresa modificó su horario “sin preguntar ni considerar escalas”, mientras que otra usuaria denunció la cancelación de su vuelo de Buenos Aires a Bariloche el 31 de diciembre sin ofrecer opciones anteriores. Otros mensajes apuntaron directamente a la falta de respeto hacia los pasajeros y cuestionaron el funcionamiento general de la aerolínea.

Un informe reciente reveló que Flybondi canceló cerca de 70 vuelos en apenas tres días, entre el 17 y el 19 de diciembre, afectando a más de 13.200 pasajeros. El relevamiento detalla 20 cancelaciones el primer día, 24 al siguiente y un pico de 26 vuelos cancelados el 19. Aunque la empresa atribuyó los problemas a medidas gremiales de los controladores aéreos, otras aerolíneas como JetSMART y Aerolíneas Argentinas registraron un impacto considerablemente menor.

Publicidad

Una familia sanjuanina varada

Uno de los casos más resonantes se dio en San Juan, donde una familia de apellido Agüero, integrada por madre, padre y una niña de 8 años, quedó varada en Buenos Aires. El grupo debía regresar a la provincia este martes por la noche, pero Flybondi reprogramó el vuelo a último momento y les informó que recién podrán volver el 25 de diciembre, en un horario aún sin confirmar.

La familia había viajado para asistir al show infantil del youtuber Federico Vigevani en el estadio José Amalfitani, en Liniers. Cuando se dirigían a Aeroparque para regresar, recibieron el aviso de reprogramación que los obligó a pasar Nochebuena y Navidad en Capital Federal. Al intentar una solución en el sector de atención al cliente, solo recibieron el ofrecimiento de una suma mínima de dinero para alojamiento, sin mayores alternativas.

Publicidad

El episodio reaviva el debate sobre el funcionamiento de las aerolíneas low cost en el país y la necesidad de mayores controles y respuestas concretas para los pasajeros, especialmente en fechas clave donde los traslados tienen un fuerte componente emocional y familiar.