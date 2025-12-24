La empresa Internet Services SA inició el despliegue de una moderna red de fibra óptica al hogar (FTTH) con una inversión de US$ 1,5 millones en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. El proyecto busca cubrir el 98 % de los hogares de la ciudad en un plazo de 90 días, con servicios de internet de alta velocidad y televisión en alta definición, potenciando la conectividad local y regional.

La iniciativa destaca por ser la primera en el sector de telecomunicaciones que accede a beneficios fiscales provinciales, enmarcados en el Régimen de Incentivos a Nuevas Inversiones (RINI) y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permiten exenciones del impuesto a los Ingresos Brutos por un plazo de hasta 15 años para proyectos que generen desarrollo productivo y tecnológico en la provincia.

El proyecto de Internet Services SA no solo contempla el tendido de fibra óptica sino también la habilitación de oficinas comerciales en Gualeguay, donde ya se completó la primera etapa de la red. La infraestructura permitirá conexiones simétricas de entre 300 y 800 MB, con capacidad para atender aproximadamente 19 000 hogares, beneficiando directamente a los residentes con mayor velocidad, estabilidad y servicios avanzados que impulsan actividades como teletrabajo, educación y entretenimiento digital.

La adhesión al RINI se produjo en el marco de políticas provinciales diseñadas para atraer inversiones productivas y ofrecer estabilidad fiscal y condiciones competitivas a empresas que eligen radicar o ampliar sus operaciones en Entre Ríos. Esta combinación de incentivos fiscales y la expansión de infraestructura tecnológica busca fortalecer la economía local y promover una mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones frente a actores tradicionales.

Para la provincia, este tipo de inversiones representa una oportunidad de crecimiento económico en sectores estratégicos, como el digital y tecnológico, en un contexto en el que la conectividad se transforma en un insumo fundamental para la vida cotidiana y la competitividad. Además, programas como el RINI brindan certidumbre fiscal al apostar por proyectos que potencian la inclusión digital y el desarrollo de servicios modernos en ciudades de tamaño intermedio como Gualeguay.