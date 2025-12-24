Huarpe Deportivo > Al Xeneize
Primer refuerzo de Boca: jugador anunció en Instagram su arribo
POR REDACCIÓN
El primer refuerzo de Boca Juniors para la próxima temporada quedó en evidencia tras un posteo en redes sociales del propio futbolista, que anunció su inminente llegada al Xeneize y desató reacciones entre los seguidores del club.
El delantero en cuestión utilizó su cuenta personal para publicar un mensaje y una foto vinculados al club, lo que fue interpretado como una confirmación tácita de su llegada a Boca, aunque aún no hubo un anuncio oficial por parte de la dirigencia.
La reacción de los hinchas no se hizo esperar: miles de simpatizantes compartieron el contenido en redes y mostraron su entusiasmo por el refuerzo, considerado un fichaje estratégico para reforzar la ofensiva del equipo de cara a los próximos torneos nacionales e internacionales.
La llegada del jugador también abre el mercado de pases para Boca, que ya se encuentra trabajando en otros posibles arribos y salidas de futbolistas para el próximo ciclo competitivo, en el que el club buscará pelear nuevamente por los principales títulos.
A la espera de la confirmación oficial del club, el anuncio del futbolista alimenta las especulaciones sobre su rol en el esquema táctico y la expectativa por cómo encajará en el plantel dirigido por el cuerpo técnico actual.