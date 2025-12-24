El primer refuerzo de Boca Juniors para la próxima temporada quedó en evidencia tras un posteo en redes sociales del propio futbolista, que anunció su inminente llegada al Xeneize y desató reacciones entre los seguidores del club.

El delantero en cuestión utilizó su cuenta personal para publicar un mensaje y una foto vinculados al club, lo que fue interpretado como una confirmación tácita de su llegada a Boca, aunque aún no hubo un anuncio oficial por parte de la dirigencia.

La reacción de los hinchas no se hizo esperar: miles de simpatizantes compartieron el contenido en redes y mostraron su entusiasmo por el refuerzo, considerado un fichaje estratégico para reforzar la ofensiva del equipo de cara a los próximos torneos nacionales e internacionales.

La llegada del jugador también abre el mercado de pases para Boca, que ya se encuentra trabajando en otros posibles arribos y salidas de futbolistas para el próximo ciclo competitivo, en el que el club buscará pelear nuevamente por los principales títulos.

A la espera de la confirmación oficial del club, el anuncio del futbolista alimenta las especulaciones sobre su rol en el esquema táctico y la expectativa por cómo encajará en el plantel dirigido por el cuerpo técnico actual.