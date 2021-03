Ana Paula Torres, una promesa musical que construye su camino

Ana desprende energía. Está de estreno con “Tu y yo” su primer tema compuesto y escrito por ella. Con este primer paso en internet continúa un camino que comenzó hace tiempo.

La luminosa voz de la artista relata su historia.

Una valija cargada de sueños

Liliana busca a su hija. La pequeña esquiva a los grandes que tiene adelante, sube por las escaleras hasta el escenario en una fiesta patronal y empieza a cantar "Aprender a volar". Así comienza su camino.

Cuenta que hay algo que se prende en ella. Las ganas de cantar, como el eco de esa casa donde suena mucha música, estuviera resonando. A los seis años Ana entró a la escuela de canto.

"Fui la persona más feliz, ahí reafirmé la idea de que quería dedicarme a la música", dice la rawsina.

Prueba otros caminos como el deporte y la danza. Ese fuego que hay en los otros lugares no es el mismo que el de la música.

La adolescencia llega. La música sigue sonando, hay canciones de David Bisbal y Abel Pintos, por ahí comienza a caminar.

Aparecen las fiestas. La música tira, deja fiestas y juntadas con amigos por conciertos.

“Quien esté metido en la música sabe lo que significa decir que no, pero tampoco era algo que no me gustara porque sabía qué era algo para más adelante.

A los 13 presentó su voz fuera de las paredes de casa y los aplausos de familia. El mundo se hizo más grande, hay sonidos que esperan ser descubiertos.

Su familia sigue como pilar.

Con 18 años Ana presenta su primer tema propio, tanto en letra como en música. "Tu y yo", ella dice que es un alma vieja encerrada en un cuerpo joven que funciona como adelanto de la identidad y la estética del videoclip filmado por la productora "Lazativa".

La niña crece, su música también. Los caminos del tiempo abren un mundo de posibilidades.