Andrada no llega al clásico con Independiente en el retorno de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El arquero y figura de Boca Juniors Esteban Andrada volvió hoy a entrenarse diferenciado por cuarta vez en la semana, por lo que Marcos Díaz será su reemplazante en el clásico con Independiente, el próximo domingo por la 17ma. fecha de la Superliga.



El jugador del seleccionado argentino, en el proceso de recuperación de un esguince ligamento lateral interno de rodilla derecha, estuvo en el gimnasio y si bien la idea del cuerpo técnico era probarlo antes del fin de semana, los tiempos para exigirlo se acortan y no llegará al partido.



Díaz jugó en los dos encuentros amistosos previos al reinicio de la Superliga ante Universitario de Lima y Athletico Parananense, en San Juan.



En efecto, el posible equipo que tiene en mente el director técnico Miguel Ángel Russo para este domingo es el siguiente: Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzzano; Eduardo Salvio, Emanuel Reynoso y Agustín Obando; Sebastián Villa y Mauro Zárate.



Ese fue el once ensayado en una práctica de fútbol este miércoles, en la que luego ingresaron Iván Marcone por Campuzzano, Guillermo "Pol" Fernández por Villa y Ramón "Wanchope" Ábila por Obando.



El plantel hizo hoy ejercicios tácticos con pelota y un trabajo de presión entre defensores y delanteros, pero Russo no volvió a parar un equipo.



La duda del entrenador para confirmar la formación sería "Pol" Fernández o el colombiano Villa, lo que implicaría que Salvio pase a jugar más adelantado junto a Mauro Zárate.



Boca volverá al trabajo mañana desde las 9.30 en el centro de entrenamientos de Ezeiza y allí el entrenador buscará despejar esa disyuntiva.



Por otro lado, el Mundo Boca se desayunó hoy con una información surgida en medios europeos sobre una posible salida de Carlos Tevez a préstamo al Manchester United, donde el "Apache" fue campeón europeo junto a Cristiano Ronaldo en 2008.



Por ahora ni al representante del jugador ni a Boca le llegó ninguna información oficial al respecto y el ídolo tiene contrato hasta junio de este año y declaró muchas veces su idea de terminar su carrera en el club que lo vio nacer.



Con respecto al tema pases, el defensor peruano Carlos Zambrano está esperando los papeles desde el Dinamo de Kiev para desvincularse de esa institución y firmar con el pase en su poder por tres años para convertirse en el segundo refuerzo de este semestre.



En tanto la nueva comisión de fútbol encabezada por Juan Román Riquelme trabaja para reflotar la posibilidad que venga el peruano Paolo Guerrero, luego de que Russo reiterara ayer sus ganas de contarlo en el plantel.



Por ahora se sabe que Boca pagaría la cláusula de 4.500.000 dólares al Inter de Porto Alegre pero la traba sigue siendo el sueldo del delantero.



Boca, escolta con 29 unidades junto a Lanús, a uno de los punteros River Plate y Argentinos Juniors, enfrentará el domingo próximo a Independiente en La Bombonera desde las 21.45 por la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), con el arbitraje de Fernando Echenique.