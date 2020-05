Andrea Estévez reveló que tuvo tres ataques de pánico en la cuarentena: “Le tenía miedo a la muerte y sentía que estaba contagiada”

La actriz no está pasando un buen momento personal y eso ha traído consecuencias para su salud.

Invitada al programa de este sábado de PH, Podemos Hablar, Andrea Estévez reveló detalles de la difícil situación personal que tuvo que atravesar durante la cuarentena.

En primer lugar, la actriz contó cómo fue la terrible situación que tuvo que vivir en Estados Unidos en el momento en el que nació su hija.

Instalada junto a su marido en el país norteamericano y a tan sólo 10 días de haber nacido Hannah, la hija que tuvieron en común, descubrió que su pareja le era infiel. “Descubro infidelidad seguida de una cadena de mentiras increíbles”, puntualizó la actriz.

“Tuve que esperar los primeros 3 meses porque no podía sacar a Hannah del país, fue muy difícil con una nena de 10 días”, contó Andrea Estévez a más de un año y medio de ese doloroso episodio.

Pero esto no es todo, su marido decidió no acompañarla en la vuelta y a tan sólo 6 días de haber regresado a Argentina, una vez que estuvo habilitada, se enteró que su pareja se había casado con otra mujer. “No tengo un padre presente para mi hija ni económicamente ni físicamente”, reveló Andrea, que se encuentra en una firme lucha por la cuota alimentaria de la pequeña desde entonces.

“Empecé a tener mucho miedo a la muerte”. El momento más difícil de @estevezandrea en esta cuarentena. Mirá #PodemosHablar en vivo desde https://t.co/dNQfV5BzfF pic.twitter.com/TE3hB4iewX — telefe (@telefe) May 3, 2020

Después de la complicada separación, Andrea pasa sus días en cuarentena junto a su mamá porque su papá falleció unos días antes:

“Me pasaron dos cosas muy fuertes. Más allá del Covid-19, unos días antes falleció mi papá. Entonces, estoy en casa con mi nena y con mi mamá. El tema es el encierro, más el fallecimiento de mi papá y la ausencia. Por todo esto, empecé a tener mucho miedo a la muerte. A los diez días de que comenzara el aislamiento total, comencé con ataques de pánico. Tuve tres ataques y nunca había tenido. Es horrible”.

En ese marco, agregó: “Le tenía miedo a la muerte y sentía que estaba contagiada. Me tomaba la fiebre tres veces por día. Por suerte ya no me pasa”.

La entrada Andrea Estévez reveló que tuvo tres ataques de pánico en la cuarentena: “Le tenía miedo a la muerte y sentía que estaba contagiada” se publicó primero en GENTE.