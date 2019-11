Andrés Ibarra afirma que la posición respecto a Bolivia sigue siendo la que explicó Faurie

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, aseguró hoy que "las especificaciones técnicas" respecto de si la situación de Bolivia debe definirse o no como golpe de Estado "corren por cuenta del canciller (Jorge Faurie), que es la persona experta de nuestro gobierno en la materia", y pidió que "rápidamente se logre una salida institucional como responde", en ese país.



De esa forma, Ibarra explicó que el Gobierno no ha variado su posición respecto a la víspera, cuando el canciller Faurie aseveró en la Casa de Gobierno que no hay "elementos" para considerar como un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia.



"Sí, el referente de nuestro gobierno es el canciller Faurie, ha explicado y es la persona experta en este tema muy delicado que le está pasando a Bolivia", dijo Ibarra a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.



Ante la consulta de Télam, Ibarra apuntó que el Gobierno quiere que "reine la paz" y pidió que "rápidamente se logre una salida institucional como corresponde".



El vicejefe de Gabinete participó esta mañana de una jornada en el Congreso de Administración Latinoamericano para el Desarrollo, en el salón de los Pueblos Originarios, en la Casa de Gobierno.



Ibarra explicó que el encuentro reúne a funcionarios de toda América Latina, y que en el debate habrá un "intercambio de experiencias sobre empleo público y temas de gestión".