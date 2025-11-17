Cultura y Espectáculos > Fuerte
Ángel de Brito denunció amenazas y aprietes de gente de la TV: "Voy a contar todo"
POR REDACCIÓN
Ángel de Brito, conductor de LAM y el streaming de Bondi, lanzó una "bomba" en el mundo del espectáculo durante un fin de semana que parecía tranquilo. El conductor eligió su propia cuenta de X (antes Twitter) para exponer un detalle polémico que se ha vuelto una situación insostenible y lo hartó.
La denuncia no se centró en un romance o una separación, sino en una cuestión más personal y privada, que no deja de ser grave. De Brito terminó exponiendo que su equipo de trabajo está recibiendo amenazas y diferentes aprietes. La situación ha generado un fuerte impacto y preocupación.
El conductor apuntó directamente contra los responsables de este accionar agresivo. De Brito señaló principalmente a productores de otros programas y a gerentes, aunque sin especificar mucho más sobre ellos.
Según su relato, esta conducta se ha vuelto algo cotidiano y desgastante. Las presiones y advertencias llegan por teléfono, muchas veces en horarios insólitos, y buscan frenar el trabajo de sus noteros.
Ángel de Brito hizo pública su denuncia con una frase contundente en X: “Los productores de otros programas no paran de llamar a mis noteros y panelistas para meterles presión o amenazar. También los gerentes llaman y llaman. Desde el lunes, voy a contar cada uno que rompa los huevos. Cagones”.
