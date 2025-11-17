Moria Casán se distanció de Wanda Nara después de entrevistar a la China Suárez, y aseguró que se identifica con la actriz. A partir de la gran entrevista que le hizo a la China Suárez, la diva se confesó y compartió su opinión sobre ambas mediáticas.

La China Suárez se sentó sin filtro frente a Moria Casán y contó todos los detalles de su relación con Mauro Icardi. La diva afirmó que no hubo ninguna condición para que la actriz hablara. Mientras la China hablaba, su novio, Mauro Icardi, la miraba de lejos con una sonrisa pícara. La One confesó que tiene una imagen "nueva y renovada" de la artista, a quien notó muy "calmada" y "relax".

Moria se manifestó muy segura de sus palabras al declarar: "Yo me identifico con todas las mujeres que se juegan por algo y que tienen libertad". La diva defendió a la China Suárez, destacando que "alguien se tome un avión porque tiene ganas de encontrarse con alguien, pese a lo que pase, significa que va por ella y su libertad". Moria calificó a la China Suárez como una figura que está "muy endemoniada", lo que considera "injusto".

Para justificar su postura, Moria Casán trazó un paralelismo con su vida, asegurando: "Yo no me fijo en los demás tampoco, siempre salí con hombres casados y no tuve ningún problema". La diva se definió como alguien disruptiva que se juega siempre por lo que quiere y da la cara, y se consideró muy adelantada, ya que ella fue "la primera que hice reality y lo hice de verdad, dando la jeta, no bloqueando y mandando emojis".

Sobre Wanda Nara, Moria señaló que no tiene "nada en contra" de ella, e incluso la definió como una gran empresaria. Sin embargo, Moria indicó que Wanda "está bien, está formando su vida y tiene un montón de novios". La diva también agregó que, según las abogadas Lara Piro y Elba Marcovecchio, Mauro Icardi no quiere ver a Wanda.

Finalmente, Moria Casán respondió a la pregunta sobre a qué mediática elegiría para irse de vacaciones. La One no dudó y respondió sin filtro que se iría con la China Suárez, porque se hizo amiga de ella y la actriz la invitó a comer y a Estambul. Moria aseguró que apoya "la libertad" de la China Suárez, quien se habría quedado "con ganas de hablar más" y por eso la invitó a comer junto a Mauro Icardi.