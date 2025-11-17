El Yarco regresó a San Juan por la Fiesta del Sol y se reencontró con sus hermanos tras 11 años

El regreso de El Yarco a San Juan por la Fiesta del Sol tuvo un giro inesperado cuando el influencer decidió aprovechar su visita para reencontrarse con sus hermanos después de más de una década. La jornada, que comenzó como un simple arribo al aeropuerto, terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción para toda la familia.

En un video que compartió en Instagram, relató la ansiedad previa al encuentro. Contó que estaba en el aeropuerto esperando a su hermano que vive en Canadá, mientras él llegó desde Alemania y el resto de la familia desde distintos puntos de Argentina. La secuencia mostró esa espera interminable, los abrazos anticipados y el suspiro colectivo cuando finalmente apareció el último de los hermanos.

Publicidad

El influencer describió cómo sus hermanas se mantenían expectantes, sin poder disimular los nervios. La escena, sencilla pero potente, dejó ver la intensidad del reencuentro: miradas cómplices, respiraciones contenidas y un abrazo final que selló años de distancia.

Más tarde, en un posteo, expresó lo que significó volver a reunirse en la tierra donde habían crecido. Habló de la locura de la vida, de las vueltas del destino y de lo valioso que resultó volver a estar juntos después de 11 años. Recordó los chistes del hermano, los juegos con los sobrinos y esos abrazos que parecían no terminar nunca.

Publicidad

El Yarco cerró su mensaje con una frase que sintetizó el espíritu del momento. Dijo que la emoción fue tan grande que “se le metió una semita en el ojo”, dejando en claro que ese reencuentro familiar quedará grabado en su memoria para siempre.