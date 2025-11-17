Marcelo Tinelli presentó un documento médico para solicitar no declarar ante la Justicia. El conductor debía presentarse este lunes 17 de noviembre en la causa que investiga las declaraciones de su hija Juana Tinelli.

La causa se abrió para investigar la denuncia que hizo Juana Tinelli por presuntas amenazas a su teléfono, a través de una llamada telefónica.

Publicidad

Mauro Szeta relató la decisión de Marcelo Tinelli, indicando que presentó un escrito en el que declara que no acudirá de forma presencial, y adjuntó un certificado médico.

Paula Varela, por su parte, contó que pudo hablar con el conductor y aseguró que está muy triste. Según Varela, lo fundamental y su principal interés para Tinelli es "unir a sus hijos" y a su familia. El conductor está al tanto de lo que sus hijos postearon y las diferencias que marcaron sobre sus opiniones después de la denuncia de Juanita.