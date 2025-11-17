La China Suárez sorprendió a todos con una explosiva declaración durante su entrevista con Moria Casán. La actriz, de 31 años, reveló un "consejo machirulo" que le daba una de sus exparejas, y cómo esta frase moldeó su manera de actuar en su vida pública y sentimental.

La actriz recordó que las personas "no están acostumbrados a que yo hable" y explicó que esto se debe a que estuvo mucho tiempo con parejas que le decían: "‘Calladita te ves más bonita’".

Suárez admitió que tenía "como ese chip" y reveló una lucha interna entre el mandato de su padre y la presión de sus novios. Recordó que, por un lado, tenía el mensaje de su papá, que le decía "defendete", aunque este consejo paterno era en contextos más privados, como en el colegio.

No obstante, la situación cambió con una de sus relaciones: "Después tuve una pareja que era muy polite y yo, inevitablemente, para complacerlo, para estar bien, no decía nada", agregó la China Suárez con total honestidad.

Aunque la mediática fue cuidadosa y no precisó si el autor de esta polémica y machista frase fue Benjamín Vicuña, la descripción del exnovio "muy polite" pareció apuntar al actor.

Para sorpresa de muchos, la China Suárez, acostumbrada a estar en el centro de la tormenta, cerró su descargo asegurando que “A mí no me gusta el conflicto". Aclaró que aunque parezca un chiste que ella diga que no le gusta el conflicto, "el conflicto real, en la vida, no me gusta. No me siento cómoda, me duele la panza”.