Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano 2016, está enfrentando un momento crítico en su salud debido a un cáncer agresivo. El santafesino recurrió a la solidaridad de sus seguidores al organizar una rifa solidaria para poder afrontar los gastos médicos de su tratamiento.

La difícil situación fue dada a conocer por una cuenta de fans, que compartió un mensaje en las últimas horas que encendió las alarmas en la comunidad del reality. El mensaje, que iba acompañado de una foto de Mauricio, era contundente: “El exfinalista de Gran Hermano 2016 está atravesando su lucha contra el maldito cáncer. Y necesita de todos nosotros”. El pedido de asistencia se viralizó de inmediato, generando una gran cadena de apoyo. La rifa se ha transformado en una forma concreta de acompañar a Guirao en medio de la incertidumbre.

Esta solicitud de ayuda reactivó la preocupación en la comunidad, especialmente porque ocurre meses después de que Guirao compartiera una mejoría sorpresiva que él mismo calificó como un milagro.

Mauricio hizo pública su enfermedad en septiembre de 2023. En esa ocasión, informó que los resultados preliminares de la biopsia habían dado mal. El diagnóstico inicial reveló que el cáncer que padece no es curable, es agresivo, y se había desparramado en varios lugares de su cuerpo. En ese momento, Mauricio describió su estado emocional como "roto en pedazos" y "shockeado", pero afirmó que nunca iba a perder la fe y que creía en los milagros. Su mensaje cerró con el ruego de que no dejaran de pedir por su salud.

La madre de Guirao también compartió la dureza del proceso, escribiendo que la enfermedad estaba devastando y aterrorizando a ambos, y que habían llorado mucho. No obstante, ella expresó su fe en que su hijo se curará con la ayuda de Dios, los médicos, y la fe que tienen.

Meses después de ese primer anuncio, el ex GH había sorprendido a su comunidad con una noticia que interpretó como una obra divina. Contó emocionado que el cáncer le había desaparecido de los pulmones y del hígado. Además, informó que el tumor que tiene en el colon se estaba achicando cada día más, y sus niveles tumorales continuaban bajando. En ese momento, dejó una frase llena de esperanza: “¿Vieron que los milagros existen? Hay que creer, nunca dejemos de creer. Dios nos escuchó, ¿vieron?”.

Pese a esa etapa de esperanza, la necesidad actual de asistencia solidaria mediante la rifa sugiere que su cuadro podría haberse complicado nuevamente. No obstante, la promesa que hizo al inicio de su batalla vuelve a cobrar sentido: “Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final”.