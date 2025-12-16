La cantante de cumbia Ángela Leiva protagonizó un tenso cruce en vivo con Mario Pergolini durante su visita al programa Otro día perdido, que se emite por eltrece. El intercambio se dio luego de un comentario y un gesto del conductor que la artista interpretó como despectivo hacia el género musical que representa.

El episodio ocurrió al aire y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista. Todo comenzó cuando Pergolini reaccionó con la frase “Uh, canta cumbia”, una expresión que Leiva decidió no dejar pasar y cuestionó de manera directa.

“Dijiste: ‘Uh, cumbia, canta’. Y sí, ¿qué problema hay?”, retrucó la cantante, interpelando al conductor frente a cámaras. Aunque Pergolini intentó minimizar la situación y explicó que solo estaba mencionando el estilo musical, Leiva insistió en que tanto el tono como el gesto evidenciaban una incomodidad mayor.

A partir de ese cruce inicial, la conversación derivó hacia un debate más amplio sobre los prejuicios históricos que rodean a la cumbia y a otros géneros populares. La artista explicó las distintas variantes del estilo en América Latina, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, y destacó su riqueza cultural y musical, muchas veces subestimada.

En ese contexto, Leiva mencionó su colaboración con Los Ángeles Azules en el tema El listón de tu pelo, que alcanzó cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Pergolini reconoció el impacto del grupo mexicano y los definió como “los Pink Floyd de México”, resaltando su lugar como referentes históricos de la música latinoamericana.

Si bien el intercambio continuó en un tono distendido, el planteo de la cantante dejó expuesta una discusión que sigue vigente en el mundo del espectáculo: el reconocimiento y la valoración de la cumbia dentro del panorama musical argentino.