El calendario paritario docente en San Juan comenzará a activarse formalmente este viernes a las 14 horas, cuando se concrete la primera reunión de negociación salarial del año entre el Gobierno provincial y los gremios del sector. Del encuentro participarán representantes del Ejecutivo y las conducciones de UDAP, UDA y AMET, que llegarán con una postura común: escuchar la propuesta oficial y, a partir de allí, definir sus pedidos tras consultar a las bases.

Se trata de una instancia clave en la previa del inicio del ciclo lectivo, ya que de estas primeras definiciones dependerá el clima de negociación para las próximas semanas. Desde los sindicatos adelantaron que no habrá planteos cerrados en esta reunión inicial, sino que se tomará como un punto de partida para conocer la oferta del Gobierno y analizarla en profundidad.

Daniel Persichella, abogado de UDAP, explicó que el encuentro tendrá un carácter exploratorio. “Esta primera reunión será para escuchar al Gobierno e iniciar los primeros lineamientos de la negociación, que buscamos que llegue rápidamente a buen puerto para iniciar el ciclo lectivo”, señaló. En ese marco, remarcó la importancia de que exista una propuesta concreta que permita avanzar sin dilaciones, teniendo en cuenta el contexto inflacionario y el impacto directo en el poder adquisitivo de los docentes. Además, adelantó que lunes ya está convocado el plenario con los delegados del gremio para bajar la propuesta a las bases.

En la misma sintonía se expresó la secretaria general de UDA, Karina Navarro, quien sostuvo que el gremio concurrirá con una actitud abierta al diálogo, aunque dejó en claro que habrá límites. “La postura será de diálogo, pero con firmeza”, afirmó. Además, anticipó uno de los ejes que marcarán la discusión: la duración de los acuerdos salariales. Según explicó, existe una fuerte preocupación por los convenios de largo plazo, ya que “las proyecciones oficiales no reflejan la realidad económica actual y los salarios se resienten con rapidez”.

Desde AMET, su secretario general Daniel Quiroga coincidió en que la reunión del viernes marcará el inicio formal de la negociación. “Vamos a recibir la propuesta salarial y luego deberá ser consultada con los delegados antes de definir su aceptación o una contrapropuesta”, explicó, ratificando el mecanismo habitual de consulta interna que aplica el gremio antes de fijar una posición definitiva.

La expectativa está puesta, entonces, en el contenido de la oferta que presentará el Gobierno de San Juan. Si bien desde el Ejecutivo no trascendieron detalles, los gremios esperan una propuesta que contemple la evolución de la inflación, la recuperación del salario real y cláusulas que permitan revisar los acuerdos en plazos más cortos.

Con este primer encuentro, la paritaria docente abre un proceso que será seguido de cerca por la comunidad educativa y por el resto de los trabajadores estatales. El resultado de la negociación no solo impactará en los ingresos del sector, sino también en la estabilidad del inicio de clases y en el clima social de las próximas semanas.