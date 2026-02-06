La implementación del programa Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino comenzará de manera gradual y focalizada en partidos considerados clave, con un objetivo central: identificar y sancionar a quienes generan hechos de violencia, sin castigar de forma indiscriminada a los clubes ni a los hinchas. Así lo aseguró el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, quien fue contundente al marcar el rumbo de la iniciativa: “Se va a castigar a los violentos”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el dirigente explicó que el abordaje de la violencia en el fútbol debe diferenciar claramente lo que ocurre dentro del campo de juego de lo que sucede fuera de él. En ese sentido, sostuvo que dentro de la cancha será necesario endurecer sanciones y apuntar directamente contra los protagonistas que generan conflictos. “Hay que ser duros con los que originan hechos de violencia, pero sin perjudicar de manera excesiva a las instituciones”, señaló, en referencia a experiencias pasadas donde las sanciones terminaron afectando a los clubes en su conjunto.

"Tribuna Segura generará grandes beneficios a largo plazo en los clubes de San Juan", dijo Valiente.

El foco fuera del campo de juego estará puesto en la aplicación del programa Tribuna Segura, una herramienta del Ministerio de Seguridad de la Nación a la que la provincia de San Juan adherirá mediante un acuerdo con el Gobierno nacional. Según explicó Valiente, el sistema no se implementará de forma masiva desde el inicio, sino que se aplicará en encuentros puntuales con alta convocatoria.

“No va a ser en todos los partidos. La idea es empezar con partidos clave, como los de Primera División o los clásicos, pero también se podrá aplicar en encuentros de otras categorías si tienen mucha convocatoria”, detalló. El criterio, remarcó, no estará ligado únicamente a la divisional, sino al contexto y la cantidad de público esperado.

La aplicación del programa implicará inversiones progresivas por parte de los clubes. Entre los requisitos se encuentran la instalación de cámaras de seguridad conectadas al sistema de monitoreo provincial y dispositivos tecnológicos que permitirán el control de accesos mediante la lectura del DNI. Esta tarea estará a cargo de la Policía de San Juan, que también aportará el recurso humano necesario para la implementación del sistema.

“La idea es ir haciendo pruebas piloto, ver cómo funciona y avanzar paso a paso”, explicó Valiente, quien insistió en que se trata de un proceso progresivo, con ajustes sobre la marcha. En ese marco, reconoció que todavía no hubo planteos formales de los clubes respecto a los costos, ya que el sistema aún no fue presentado en profundidad.

Uno de los puntos centrales de Tribuna Segura será la posibilidad de detectar personas con pedido de captura y aplicar el derecho de admisión. Para ello, los clubes deberán reunir pruebas de los hechos de violencia y comunicar los casos, de modo que esas personas no puedan ingresar a los estadios ni a otros eventos donde rija el programa.

“El eje está en los beneficios del sistema. Se trata de entender que es un proceso progresivo, con prueba y error, pero con un objetivo claro: que el fútbol vuelva a ser un espectáculo para todos y que los violentos no entren más a la cancha”, cerró Valiente.