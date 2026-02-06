Provinciales > Pronóstico
Viernes inestable en San Juan: probabilidad de lluvias y calor
POR REDACCIÓN
El tiempo en San Juan se presentará inestable este viernes 6 de febrerp, con lluvias aisladas en las primeras horas del día y temperaturas elevadas hacia la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 20°C y la máxima llegará a los 31°C.
Durante la mañana, se prevén probabilidades de lluvia cercanas al 40%, con una temperatura de 20°C y viento del sector sureste a unos 23 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, las condiciones irán mejorando de manera gradual.
Hacia el mediodía, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y viento persistente del sector sureste. En tanto, durante la tarde continuará el cielo parcialmente nublado y se alcanzará la temperatura máxima del día, con condiciones cálidas típicas del verano sanjuanino.
Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con bajas probabilidades de lluvias y viento rotando al sector sur.
De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa condiciones más estables, con temperaturas agradables, sin alertas meteorológicas y con el sol volviendo a imponerse en la provincia.