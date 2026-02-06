San Juan será parte de una noche cargada de historia y emoción el próximo jueves 19 de febrero de 2026, cuando The Platters se presenten en el Teatro Sarmiento en el marco de su gira internacional. La llegada de la legendaria formación de doo-wop a la provincia marca una fecha destacada en la agenda cultural del verano, con un espectáculo que promete revivir el romance y las armonías vocales que definieron a una época.

El concierto tendrá lugar a las 21.30 en la sala principal del emblemático teatro ubicado sobre avenida Alem, un escenario que se vestirá de gala para recibir a una de las agrupaciones más influyentes de la música popular del siglo XX. Con una trayectoria que dejó una huella indeleble durante las décadas del 50 y 60, The Platters continúan recorriendo el mundo con un repertorio que trascendió generaciones y les valió un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Publicidad

La actual formación del grupo está integrada por Barry Smith, Daniel Lorence, Marilyn Blackburn y Charles Mc Caleb, quienes mantienen vivo el legado de la banda con un show que combina fidelidad al sonido original y una puesta en escena pensada para el público contemporáneo. En San Juan, la propuesta incluirá un recorrido por canciones que se convirtieron en clásicos universales, como Only You (And You Alone), The Great Pretender, Smoke Gets in Your Eyes y Twilight Time, verdaderos himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Las entradas estarán a la venta en boletería del Teatro Sarmiento como a través de la plataforma entradaweb.com.ar, con valores que van de $35.000 a $55.000. El espectáculo está habilitado para todo público y los menores deberán abonar su entrada.

Publicidad

La presentación de The Platters en San Juan no solo representa la visita de un nombre histórico de la música internacional, sino también la oportunidad de vivir una experiencia cultural que conecta pasado y presente a través de canciones que siguen emocionando a más de medio siglo de su creación.