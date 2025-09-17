La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 se aplicará un aumento del 1,87% en los haberes jubilatorios y pensiones, conforme a la fórmula de movilidad previsional vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $326.266,35. Además, debido a la continuidad del bono de $70.000, ningún beneficiario cobrará menos de $396.266,35.

El organismo también informó que el calendario de pagos de octubre será modificado por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente el 12 de octubre, pero adelantado al viernes 10. Esta medida afecta a quienes tenían asignada esa fecha para cobrar sus haberes.

El cronograma oficial, detallado en la Resolución 1091/2024, establece fechas específicas para distintos grupos de beneficiarios:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (posible adelanto por feriado).

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría modificarse).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Este aumento también impacta en otras prestaciones, con los siguientes valores:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09, con el bono alcanzando $331.013,09.

Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45, o $298.386,45 con el refuerzo.

Madres de siete hijos: $326.266,35, o $396.266,35 con el bono.

Por otro lado, la jubilación máxima llegará a $2.195.463,70 en octubre.

Si bien Anses no confirmó aún cómo se ajustarán los pagos correspondientes al viernes 10 de octubre, la práctica habitual consiste en adelantar las acreditaciones al día hábil anterior. La entidad publicará próximamente la actualización definitiva del calendario.