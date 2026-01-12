En un paso firme hacia la modernización de la atención al ciudadano, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció la integración oficial de “Tina”, el asistente virtual del Estado Nacional, a su sitio web oficial. Esta herramienta, dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca descongestionar las líneas telefónicas y las oficinas, ofreciendo un canal de consulta inmediato y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

La iniciativa se enmarca en una estrategia gubernamental más amplia de digitalización y centralización de servicios públicos. "Tina", que ya operaba en el portal argentina.gob.ar, extiende ahora sus funciones al ámbito previsional, convirtiéndose en un primer punto de contacto inteligente para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

¿Qué puede hacer "Tina" para los usuarios de Anses?

El chatbot está diseñado para ser una guía práctica y automatizada. Sus principales funciones dentro del ecosistema de Anses incluyen:

Orientación sobre prestaciones: Brinda información inicial sobre jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Programa de Atención Médica Integral (PAMI), y otras prestaciones.

Derivación inteligente: Analiza la consulta del usuario y lo dirige al área específica del organismo o, si corresponde, a otro ente nacional.

Acceso a documentos personales: Para aquellos con cuenta en Mi Argentina, puede facilitar el acceso a certificados clave como el de Antecedentes Penales, el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el símbolo automotor o el historial de vacunación COVID-19.

Agilización de trámites: Funciona como un canal para iniciar o obtener información precisa sobre más de 446 trámites de 55 organismos estatales diferentes.

Canales de acceso: Web y WhatsApp

Los ciudadanos pueden interactuar con "Tina" a través de dos vías principales:

