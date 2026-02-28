El arquero Franco Armani, capitán y figura emblemática de River Plate, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedir al entrenador Marcelo Gallardo, luego de que el DT decidiera poner fin a su segundo ciclo al frente del club tras una serie de resultados adversos que culminaron en su salida. En el texto, Armani escribió que “haberte conocido durante tantos años fue una bendición de Dios”, agradeció la confianza que Gallardo le brindó y destacó los momentos compartidos en más de una década en el club.

(IG@francoarmani34)

El mensaje del arquero busca, además, despejar rumores sobre una supuesta ruptura entre ambos después de algunos gestos vistos en partidos recientes. Armani, que estuvo fuera de las canchas por lesiones este año y regresó brevemente antes de resentirse, subrayó que Gallardo será siempre “una persona que marcó mi vida”, junto con una foto que lo muestra abrazando al entrenador en momentos de gloria, como la histórica definición por penales ante Libertad en la Copa Libertadores del año pasado.

La publicación de Armani se suma a otros mensajes de despedida y reconocimiento hacia Gallardo en redes sociales, tanto de figuras del club como de dirigentes e hinchas, en medio de una semana intensa en el Monumental por la despedida del Muñeco tras el partido ante Banfield, en el que River ganó 3-1 y el público despidió con ovaciones al entrenador.

El vínculo entre Armani y Gallardo se remonta a los tiempos de la exitosa etapa del entrenador en River, donde ambos compartieron títulos y momentos históricos para el club. El agradecimiento del arquero marca un cierre emocional a una relación profesional que, más allá de los resultados deportivos recientes, dejó huellas profundas en jugadores y aficionados.