En una entrevista brindada a la televisión estadounidense, el actor de 88 años de edad, Morgan Freeman volvió a responder con duras críticas a la gestión de Donald Trump.

El actor ganador del Oscar, está promoviendo el nuevo drama histórico de Prime Video The Gray House, del cual es productor ejecutivo. Durante una aparición el viernes en “The Last Word” con Lawrence O’Donnell en MS Now, el conductor le preguntó a Freeman que describiera cómo ve el mundo en este momento.

“¿Puedo decir una grosería?” respondió. “Bueno, tenemos a alguien en la Casa Blanca que nos está llevando a un agujero de mierda”.

Y continuó: “Personalmente no puedo entender cómo un delincuente convicto... ¡convicto! Alguien con 34 cargos delictivos de irregularidades puede ser presidente. ¿Cómo se hace eso?”

En respuesta a quienes han defendido el derecho de Trump a convertirse en presidente a pesar de sus convicciones, Freeman agregó: “¡No me importa! Esa condena se dictó antes de que él entrara a la Oficina Oval. Simplemente no tiene sentido para mí”.

En 2024, un jurado unánime de 12 personas en Nueva York encontró a Donald Trump culpable de los 34 cargos en su contra en un caso de dinero clandestino. El jurado acordó, más allá de toda duda razonable, que Trump no solo participó en falsificar registros, sino que lo hizo para cometer o encubrir otro crimen, específicamente que violó la ley estatal contra la conspiración para influir en una elección mediante “medios ilegales”.

Esos “medios ilegales” incluyen violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales, la falsificación de otros registros comerciales y violaciones de leyes fiscales estatales y federales.