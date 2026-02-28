Lamine Yamal protagonizó una jornada histórica este sábado en el Camp Nou, donde el Barcelona derrotó 4-1 al Villarreal en la liga española (La Liga) con un hat-trick del joven delantero, el primero de su carrera profesional. Con 18 años y 230 días, Yamal se convirtió en el jugador más joven del club en marcar tres goles en un partido de liga, superando la marca anterior de Messi, que había logrado su primer triplete con 19 años y 259 días en 2007.

El partido quedó marcado por la brillante actuación de Yamal, que abrió el marcador en el minuto 28 y consolidó la ventaja con un segundo gol apenas nueve minutos después, para luego completar el hat-trick en el minuto 69 tras un contragolpe letal. El equipo local dominó de principio a fin y amplió la ventaja con un gol de Robert Lewandowski en tiempo de descuento para sellar el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, el Barcelona mantiene el liderato de La Liga con 64 puntos, cuatro por encima de su clásico rival, el Real Madrid, que tiene una jornada menos por jugar. El triplete de Yamal no solo fue clave para asegurar los tres puntos, sino que también colocó al equipo en una posición firme en la lucha por el título.

Además del récord de precocidad, Yamal alcanzó más de 100 participaciones directas en goles en su carrera (entre tantos y asistencias) antes de cumplir 19 años, superando incluso a figuras como Messi y Cristiano Ronaldo en ese apartado. Esta actuación redondeó una temporada espectacular para el extremo, que se perfila como una pieza fundamental tanto para su club como para la selección española.

El Barcelona ahora se prepara para su próximo compromiso en la Copa del Rey y otros desafíos de liga, con Yamal como pieza clave en la ofensiva y en la búsqueda de nuevos éxitos deportivos.