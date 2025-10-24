Durante noviembre de 2025, Anses depositará un total de $193.144,80 por cada niño menor de 3 años que reciba la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe incluye la actualización del haber de la AUH, además de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, ambos contemplados dentro del Plan de los Mil Días.

Los apoyos alimentarios se acreditan automáticamente gracias al intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano, lo que evita que los beneficiarios deban realizar trámites adicionales para recibirlos.

En el marco del Plan de los Mil Días, Anses otorga una vez al año la Asignación por Cuidado de Salud Integral, también conocida como Complemento Salud. Para acceder a este beneficio, es necesario que el menor esté inscripto en el Plan Sumar, un trámite que se realiza en centros de salud públicos.

Este pago anual corresponde al monto vigente de la AUH en febrero de cada año. Según la Resolución 67/2025, en marzo se abonaron $112.941 por hijo, y la próxima acreditación está prevista para 2026.

Desde el organismo previsional aclararon que este complemento no debe confundirse con el 20% retenido mensualmente, ya que esa retención se paga por separado una vez que se presenta la Libreta, dentro de un plazo máximo de 60 días posteriores a su entrega.

Además, Anses lanzó un comunicado para informar sobre trámites y gestiones que se podrán realizar a partir de noviembre de 2025, alertando a los usuarios para evitar posibles estafas.

Por otro lado, se espera que el bono para jubilados y adultos mayores que paga Anses en noviembre 2025 mantenga su vigencia, aunque no se registran aumentos anunciados para este adicional en el anteúltimo mes del año.