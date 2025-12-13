En medio de la ola de calor y la falta de agua en algunas zonas de San Juan, la Fundación Patitas Sin Hogar organizó una campaña de emergencia para llevar agua a los animales rescatados en Media Agua, Sarmiento, luego de recibir un pedido desesperado de ayuda.

La llegada del agua trajo alivio a los dueños y a sus perros. (Foto gentileza Patitas sin Hogar)

Marilú Garcés, voluntaria de la fundación, contó a DIARIO HUARPE que la petición llegó a través de una publicación en Facebook de una mujer que tiene una finca donde alberga a 25 perros rescatados, quienes no tenían acceso al agua potable desde hace tres meses debido a un corte en el canal de riego. La mujer, identificada como Cristina Oliver, había solicitado la donación de tachos de agua y la intervención de camiones cisterna del municipio para abastecer a los animales y a un hombre que los cuida, que también necesitaba agua para sus necesidades básicas.

La fundación no tardó en movilizarse. En menos de un día, organizaron un operativo para llevar agua y alimentos a los perros. "Llevamos un baúl lleno de bidones con agua y también bolsones de alimento", explicó Garcés. Además, señalaron la importancia de conseguir más tachos de agua para que el municipio pueda continuar con las entregas y el abastecimiento.

Aunque la campaña fue realizada con urgencia, se encontró con algunas dificultades. Después de las lluvias recientes, el camino hasta la finca parecía estar seco, lo que generó complicaciones en la logística de entrega.

La situación actual no solo incluye la falta de agua, sino también el constante esfuerzo de la mujer, Cristina Oliver, para mantener a estos perros rescatados, sin adopciones disponibles debido a que se han convertido en parte de su familia. Además, los animales necesitan atención médica preventiva, como pipetas para tratar las garrapatas, que han aumentado con el calor.

Finalmente, el pedido de solidaridad quedó abierto, debido a que aún trabajan en garatizar el agua a los animales. Quienes deseen colaborar con la mujer sarmientina, pueden contactarla al siguiente número: 2613 37-6750.

La campaña de los tarros de agua en San Juan

Paralelamente, Patitas Sin Hogar refuerza una campaña que se repite cada verano y que apunta a toda la comunidad: colocar recipientes con agua limpia en la puerta de casas, comercios y espacios públicos. “El calor es tremendo y los animales en situación de calle caminan muchísimo buscando agua”, explicó Garcés.

(Foto gentileza Patitas Sin Hogar)

La iniciativa incluye perros, gatos y también aves. “Si encuentran agua, muchas veces está sucia. Por eso pedimos que sea agua limpia y que se cambie todos los días”, remarcó. "El agua es vital. Sin agua se deteriora la función renal y el riesgo es enorme”, agregó la voluntaria. Además de esta acción, la fundación sigue trabajando en la concientización sobre la importancia de cuidar a los animales y brindarles el apoyo necesario.