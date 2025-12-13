Un procedimiento preventivo realizado en el departamento Rawson permitió la detención de un hombre que llevaba más de un año prófugo de la Justicia y que tenía revocado el beneficio de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial. El sujeto fue interceptado cuando intentaba ingresar a un inmueble junto a una mujer y terminó revelando una identidad falsa para evitar ser reconocido.

El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, cuando efectivos de la Unidad Operativa República del Líbano y de la Unidad Operativa de Prevención Barrial realizaban recorridas de prevención y seguridad en un trabajo coordinado por el comisario inspector Julio Aballay, jefe de la Departamental Nº3. Al circular por calle Juan Aguilar y Capdevila, los uniformados observaron a un hombre y una mujer en actitud sospechosa, que estaban intentando ingresar a una vivienda.

Al advertir la presencia policial, ambos comenzaron a alejarse rápidamente del lugar, pero fueron interceptados a los pocos metros. Durante la entrevista, los sospechosos se mostraron hostiles, comenzaron a insultar a los efectivos e intentaron agredirlos, por lo que se procedió a su aprehensión inmediata y posterior traslado a Comisaría 25°, quedando a disposición del Juzgado de Faltas en turno.

Ya en sede policial, el sujeto detenido se negó reiteradamente a aportar datos personales reales, brindando información falsa sobre su identidad. Ante esta situación, personal de la comisaría inició una minuciosa averiguación basada en sus características físicas y antecedentes, logrando establecer que se trataba de Franco Elías Herrera, de 33 años, conocido como “el Sapito”.

El hombre contaba con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y las personas, y era intensamente buscado por distintas brigadas provinciales. Además, registraba pedido de captura vigente, ya que no había regresado al Servicio Penitenciario tras la revocación de sus salidas transitorias, permaneciendo prófugo durante un año.

Herrera estuvo detenido en la comisaría a la espera de su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde seguirá cumpliendo la condena que tenía pendiente.