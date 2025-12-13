San Juan se tiñó de azul y oro este 12 de diciembre con una masiva convocatoria de hinchas de Boca Juniors que coparon la Plaza 25 de Mayo para celebrar el Día del Hincha, una fecha emblemática que identifica a la hinchada xeneize y su vínculo histórico con el club.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

A pesar de que Boca no logró cerrar el año como deseaba tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Clausura frente a Racing, el acompañamiento de su gente volvió a hacerse sentir. La convocatoria fue una muestra clara de respaldo incondicional al equipo, más allá de los resultados deportivos.

Publicidad

Familias enteras fueron al festejo. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Entre los asistentes se destacaron representantes de distintas peñas oficiales de Boca Juniors en la provincia, además de numerosos grupos familiares que se sumaron a la celebración con camisetas, gorros y banderas con los colores azul y oro. Durante varias horas, la plaza central de la ciudad fue escenario de cánticos, fotos y encuentros entre hinchas de todas las edades.

Una multitud se reunió a celebrar el día del hincha de Boca. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El Día del Hincha de Boca es una tradición que ya supera la década y se conmemora cada 12 de diciembre, una fecha que quedó grabada en la identidad popular del club. A nivel nacional, los festejos suelen concentrarse en La Bombonera, que abre sus puertas para recibir a los fanáticos.

Publicidad

Sin embargo, la efervescencia boquense trasciende Buenos Aires. En San Juan, como en distintos puntos del país, la pasión por Boca volvió a manifestarse con fuerza, reafirmando el carácter federal de una de las hinchadas más numerosas y movilizadas de la Argentina.

Buscate en la galería de fotos:

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Familias enteras fueron al festejo. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)