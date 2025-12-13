Este viernes 12 de diciembre, el Ministerio de Salud llevó adelante la Noche de las Mamografías, una iniciativa destinada a mujeres mayores de 40 años con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos fuera del horario habitual de atención. La actividad se desarrolló entre las 19 y las 23 horas y contó con una alta participación en distintos puntos de la provincia.

DIARIO HUARPE llegó hasta el Hospital Rawson donde cientos de mujeres hacían fila esperando un turno. Leticia Rodríguez de la Dirección de Materno Infancia del Ministerio indicó: “La idea desde el Ministerio es trabajar fuertemente en la prevención del cáncer de mama, el diagnóstico temprano es la forma de salvar vidas. Hay una gran convocatoria realmente, lo que habla muy bien del autocuidado y del amor propio”.

La propuesta estuvo dirigida a mujeres que no se habían realizado controles mamográficos durante el año y permitió la atención por demanda espontánea, sin necesidad de orden médica previa. El principal objetivo fue acercar esta prestación a aquellas mujeres que, por razones laborales, familiares u otras limitaciones, no pueden concurrir a los centros de salud en los horarios habituales.

Hubo quejas por la baja cantidad de mamografías que se realizaron. DIARIO HUARPE

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de la mamografía como herramienta de prevención, ya que se trata del único método de control poblacional con evidencia científica sólida para reducir la mortalidad por cáncer de mama. Según datos oficiales, este estudio puede disminuir la mortalidad hasta en un 25%, al permitir la detección temprana de lesiones incluso antes de que el tumor sea palpable.

Asimismo, se informó que los resultados de los estudios realizados estarán disponibles diez días después de la práctica y podrán ser retirados en los mismos centros de salud u hospitales donde se efectuó la mamografía. También se indicó que las pacientes podrán solicitar un turno con el ginecólogo para la interpretación de los resultados.

Quejas por la cantidad de mamografía

Si bien la convocatoria fue amplia, la jornada no estuvo exenta de reclamos. Cerca de las 19 horas, momento previsto para el inicio del operativo, los pasillos del Hospital Rawson ya se encontraban colmados de mujeres que habían asistido confiadas en la información difundida previamente, que indicaba que la atención se realizaría por orden de llegada y sin necesidad de turnos.

Con el correr de las horas, muchas de las presentes comenzaron a manifestar su malestar al advertir que el operativo no se desarrollaría tal como se había anunciado. Varias mujeres señalaron que se habrían otorgado solo 20 mamografías en ese centro, un número muy inferior al esperado frente a la cantidad de asistentes. La situación generó sorpresa y enojo entre quienes, pese a haber llegado con anticipación, quedaron fuera del cupo disponible.

Ante los reclamos, desde el hospital explicaron que todas las personas que se acercaron fueron registradas y que, aunque no pudieron realizarse el estudio durante la jornada, se les asignará un turno en los próximos días de la semana para garantizar el acceso a la mamografía. Según indicaron, el compromiso es que ninguna de las mujeres anotadas quede sin su estudio correspondiente.

Pese a las dificultades organizativas, desde Salud destacaron la masiva participación y remarcaron que este tipo de operativos buscan reforzar la prevención y concientización sobre la importancia de los controles periódicos, especialmente en una enfermedad donde la detección temprana puede marcar la diferencia.

La detección temprana es clave para afrontar el cáncer de mama. Foto: DIARIO HUARPE

Operativo simultaneo

El operativo se realizó de manera simultánea en hospitales y centros de salud pertenecientes a las cinco Zonas Sanitarias. Entre ellos, participaron el Hospital Dr. Guillermo Rawson, el Hospital Dr. César Aguilar de Caucete, el Hospital Dr. Marcial Quiroga, el Hospital General Dra. Julieta Lanteri, el Hospital San Roque de Jáchal, el Hospital 25 de Mayo y el Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito. Además, se dispusieron Unidades Sanitarias Móviles en el Barrio Municipal de Pocito para ampliar la cobertura.