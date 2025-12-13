Una nueva forma de fraude digital está afectando a usuarios de WhatsApp y correo electrónico, utilizando imágenes que aparentan ser mensajes navideños o avisos de deudas para engañar y capturar contraseñas bancarias.

Estas imágenes, enviadas por mensajes privados o correos, contienen archivos en formato SVG, un tipo de imagen muy común en internet que puede incluir código oculto capaz de redirigir automáticamente al usuario a sitios falsos que imitan bancos o servicios corporativos.

Publicidad

Los delincuentes aprovechan la estructura XML del SVG para insertar scripts y formularios invisibles que, al abrir la imagen, cargan en el navegador páginas fraudulentas donde se solicita ingresar datos confidenciales. Esta acción ocurre sin que el usuario note alguna advertencia o instalación de software, ya que todo se ejecuta dentro del navegador.

En particular, durante las últimas semanas, se detectaron campañas que combinan saludos navideños con notificaciones falsas de falta de pago de servicios, amenazando con cortes de suministro eléctrico justo antes de la Nochebuena para generar urgencia y presión en las víctimas.

Publicidad

Los archivos SVG resultan ideales para los estafadores porque son ampliamente utilizados, no despiertan sospechas, funcionan en cualquier dispositivo sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales y logran evadir filtros automáticos que bloquean enlaces maliciosos o ejecutables.

En Argentina y otros países de Latinoamérica, esta técnica se ha empleado para obtener accesos bancarios, claves corporativas y contraseñas de correo electrónico, con una mecánica uniforme: un archivo aparentemente inocente que activa una redirección silenciosa hacia una página falsa diseñada para robar información sensible.

Publicidad

Para evitar caer en esta estafa, expertos recomiendan desconfiar de cualquier archivo SVG recibido, especialmente si vienen acompañados de asuntos como "Factura" o "Pago pendiente", o si son imágenes navideñas enviadas por desconocidos.

Además, es aconsejable confirmar con el remitente la autenticidad del mensaje antes de abrir cualquier archivo, mantener el sistema operativo actualizado y contar con soluciones de ciberseguridad que puedan analizar los contenidos antes de ejecutarlos.