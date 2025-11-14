Antonela Roccuzzo ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas, aunque no fue precisamente por acompañar a Lionel Messi en un evento deportivo, sino por una decisión personal que ha generado un intenso debate en las redes sociales. La esposa de Lionel Messi anunció una millonaria venta de parte de su guardarropa, una acción que busca combinar la moda, el lujo y la solidaridad.

La rosarina confirmó a través de su cuenta de Instagram que subastará una selección exclusiva de su vestidor de Miami y Barcelona. El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para la fundación Estudiar es Mejor, la cual promueve proyectos educativos en distintos puntos del país. Roccuzzo compartió un video junto al texto: “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar una educación accesible para más niños”.

Aunque los fondos generados serán destinados a una causa solidaria, los precios de sus artículos desataron una ola de críticas y comentarios en redes. Lo que más llamó la atención fueron los costos exorbitantes de las prendas, lo que despertó tanto admiración como indignación entre sus seguidores.

El catálogo de esta venta de lujo circular incluye accesorios, calzados y prendas de las marcas más prestigiosas del mundo, tales como Dolce & Gabbana, Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, Balmain, Prada, Jacquemus y Christian Louboutin. Más de un centenar de piezas forman parte de esta venta. Algunos artículos se ofrecen por encima de los 1.000 dólares, incluyendo ejemplos específicos como las zapatillas Balenciaga Triple S a 694 dólares, las sandalias Versace de cuero a 765 dólares, o las botas de nieve de Moncler (rosas) a 655 dólares. Además, carteras de Balenciaga, Chanel y Dolce & Gabbana figuran con valores que pueden superar los 2.000 dólares.

A pesar de las críticas generadas por los precios, la acción posee un trasfondo positivo. Todo el dinero recaudado será destinado a la construcción de una nueva escuela en el partido bonaerense de Moreno, la cual será nombrada Papa Francisco. Este establecimiento será el cuarto financiado por la fundación, que ya ha inaugurado tres escuelas entre Santa Fe y Buenos Aires. Con esta iniciativa, Antonela Roccuzzo demuestra que su influencia va más allá del glamour y la moda, promoviendo la sustentabilidad mediante el consumo responsable y dando el mensaje de que la ropa también puede tener una segunda vida.